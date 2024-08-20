ЕС снизит пошлины на электромобили китайских компаний и импортируемые Tesla

Запланированные Евросоюзом (ЕС) пошлины на импортируемые из Китая автомобили Tesla будут снижены с 20,8 до 9%, а также будет снижен ряд пошлин для других китайских компаний, производящих электромобили, сообщает 20 августа NBC News со ссылкой на заявление ЕС.
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