ЕС снизит пошлины на электромобили китайских компаний и импортируемые Tesla

Запланированные Евросоюзом (ЕС) пошлины на импортируемые из Китая автомобили Tesla будут снижены с 20,8 до 9%, а также будет снижен ряд пошлин для других китайских компаний, производящих электромобили, сообщает 20 августа NBC News со ссылкой на заявление ЕС.