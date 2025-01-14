НСПК обсуждает с банками меры поддержки рынка платежей по биометрии

Национальная система платежных карт (НСПК) обсуждает с рынком запуск инструментов, которые позволят расширить сеть приема платежей по биометрии и сделать этот способ оплаты более доступным для россиян, сообщили «Известиям» в пресс-службе организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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