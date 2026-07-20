Trevor Milton Must Pay $581K In Fees After Losing Suit Against CNBC And Hindenburg, Court Orders Trevor Milton's unsuccessful defamation case against CNBC and Hindenburg Research has ended with another costly setback for the disgraced Nikola founder.
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