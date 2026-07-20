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Zero Hedge

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Trevor Milton Must Pay $581K In Fees After Losing Suit Against CNBC And Hindenburg, Court Orders

Trevor Milton Must Pay $581K In Fees After Losing Suit Against CNBC And Hindenburg, Court Orders

Trevor Milton Must Pay $581K In Fees After Losing Suit Against CNBC And Hindenburg, Court Orders Trevor Milton's unsuccessful defamation case against CNBC and Hindenburg Research has ended with another costly setback for the disgraced Nikola founder.

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