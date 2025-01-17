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Царьград

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Сахалинская область: движение автобусов возобновится после метели на трассе

Сахалинская область: движение автобусов возобновится после метели на трассе

В Сахалинской области сняты ограничения на общественный транспорт из-за метели. Расчищенная дорога между Ново-Александровском и селом Тихое позволит рейсовым автобусам из Южно-Сахалинска вновь курсировать по 10 маршрутам в область.

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