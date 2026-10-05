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Случайности, которые не поддаются логике

Случайности, которые не поддаются логике

Порой жизнь подкидывает настолько точные совпадения, что снимок кажется тщательно срежиссированным. Отражение ложится ровно на кресло, обломок дерева обретает черты драконьей головы, а найденная в лавке чаша вдруг отсылает к книге детства.

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