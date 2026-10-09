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Прима довоенной Москвы, Валентина Токарская, вернулась домой — и сразу под арест: четыре года лагерей

Прима довоенной Москвы, Валентина Токарская, вернулась домой — и сразу под арест: четыре года лагерей

К концу 1950-х Валентину Токарскую знали по роли хладнокровной разведчицы Магды Тотгаст в милицейском детективе «Дело № 306».

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