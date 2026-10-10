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Видео — главный помощник при покупке: почему россияне старше 35 лет доверяют только реальным отзывам

Представьте: вы стоите перед выбором между несколькими товарами, и вам нужно принять решение быстро. Где вы обратитесь за советом? Для большинства россиян старше 35 лет ответ прост — в видео.

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