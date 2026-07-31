Желание похрустеть шеей может привести к инсульту

www.globallookpress.com/uwe umstätter/imageBROKER.com Привычка резко поворачивать шею до характерного щелчка может привести к повреждению позвоночной артерии и в редких случаях стать причиной ишемического инсульта.
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