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Желание похрустеть шеей может привести к инсульту

Желание похрустеть шеей может привести к инсульту

www.globallookpress.com/uwe umstätter/imageBROKER.com Привычка резко поворачивать шею до характерного щелчка может привести к повреждению позвоночной артерии и в редких случаях стать причиной ишемического инсульта.

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