Командование Воздушно-десантных войск совместно с ветеранами ВДВ возложили цветы к памятнику легендарному командующему генералу армии В.Ф. Маргелову

В мероприятии приняли участие офицеры Командования Воздушно-десантных войск, ветераны войск из Москвы и Московской области, рота почетного караула, которая прошла торжественным маршем у подножья мемориала.
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