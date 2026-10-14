“Inflation rose to a 3.7 percent annual pace in September, extending a relentless climb this year pushed by surging energy prices, as many Americans are already feeling pressure in the economy as they head to the polls,” the Washington Post reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым