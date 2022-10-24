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Мишустин выделил более 353 млн рублей на профилактический медосмотр детей из новых субъектов

Мишустин выделил более 353 млн рублей на профилактический медосмотр детей из новых субъектов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 353 млн рублей на проведение углублённого профилактического медицинского осмотра детей в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

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