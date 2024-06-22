«Лента.ру»: россиянка описала озеро в Таджикистане словами «отвал башки»

Озеро Искандеркуль в Таджикистане является «визитной карточкой» этой страны. Его вода обладает голубым оттенком, а окружающие виды «захватывают дух», об этом рассказала туристка из Москвы Арина Ионова «Ленте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии