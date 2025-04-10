Под Рязанью встретили деструктивную толстую крысу с букетом

Фотографию водяной крысы (она же - водяная полевка) опубликовал Телеграм-канал "Мещерский тупик". Упитанное животное сидит на бревнышке среди воды, сжимая в лапках букет из водной растительности, напоминающей ряску.
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