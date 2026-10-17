За одни сутки сразу пять воздушных судов разных типов сообщили об аварийной ситуации. Сигнал 7700 появился на борту военного самолета, двух пассажирских лайнеров, бизнес-джета и легкого учебного самолета.
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