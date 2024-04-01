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ВС РФ уничтожили стратегически важный для ВСУ мост в Гуляйполе

ВС РФ уничтожили стратегически важный для ВСУ мост в Гуляйполе

Войска группировки «Восток» совместно с 11-й воздушной армией Вооруженных сил России разрушили стратегически важный мост, который имел ключевое значение для Вооруженных сил Украины в Гуляйполе Запорожской области.

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