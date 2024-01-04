Не мое дело. Но я бы жахнул. За Белгород и Донецк. Нет, не по Киеву. Хотя и там тоже. По Львову и Чопу.
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Не мое дело. Но я бы жахнул. За Белгород и Донецк. Нет, не по Киеву. Хотя и там тоже. По Львову и Чопу.
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