На территории Ирафского района Северной Осетии в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Встречная полоса» сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические беседы с водителями

На территории Ирафского района Северной Осетии на регулярной основе реализуются оперативно-профилактические мероприятия, организованные сотрудниками Госавтоинспекции и направленные на выявление и пресечение грубых нарушений дорожной дисциплины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии