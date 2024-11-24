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А что, африканеры уже не приедут к нам село поднимать?

А что, африканеры уже не приедут к нам село поднимать?

Помните, как еще совсем недавно отечественные СМИ пестрели сообщениями о "великом бурском переселении" в Россию? Тысячи, тысячи желающих, уже собирающих вещи, стремились приехать сюда к нам, прильнуть к традиции, сбросив, наконец, с плеч ставшее слишком тяжелым после отмены апартеида "бремя белого человека".

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