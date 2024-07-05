Достаточно родиться женщиной…

А

Александр24

Сколько себя помню, всегда мы приставали к девочкам при попытках знакомства и никогда они первыми не пытались знакомиться, а уж когда они нас узнавали получше, то бывало и бегали за нами, но это была уже следующая стадия. А так... Конечно, девушкам намного легче привлечь мужика - пара взглядов искоса, чуть крутанула попкой и он твой.