Обнаружила, что многие мужчины уверены: будь они женщиной, им было бы намного проще познакомиться. Вообще никаких усилий не приходилось бы прилагать.
Достаточно родиться женщиной…
Комментарии
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А
Александр24
Сколько себя помню, всегда мы приставали к девочкам при попытках знакомства и никогда они первыми не пытались знакомиться, а уж когда они нас узнавали получше, то бывало и бегали за нами, но это была уже следующая стадия. А так... Конечно, девушкам намного легче привлечь мужика - пара взглядов искоса, чуть крутанула попкой и он твой.
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13 час.
Сергей Лепехов
Помойщица Морена-Морана уже собаку съела на очернении мужчин и обелении женщин, даже если у последних их стервозность и эгоизм просто прёт изо всех щелей...
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26 мин.
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