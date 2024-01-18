Журналисту «Известий» Ивану Петрову вручили награду за содействие МВД России

Редактор мультимедийного портала «Известий» Иван Петров 18 января получил медаль «За содействие МВД» приказом главы ведомства Владимира Колокольцева за объективное и компетентное освещение деятельности МВД России.
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