Байден заявил, что не даёт разрешения Украине на удары американскими ракетами вглубь России

Журналисты задали прямой вопрос формально остающемуся в кресле президента США Джо Байдену о том, «даёт ли он разрешение Украине на удары дальнобойным американским оружием вглубь России».
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