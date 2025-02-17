Крипто-тренды 2025 года: комментарии Руслана Лиенки из YouHodler

Руководитель рынка YouHodler, Руслан Лиенха, прокомментировал текущие тенденции в криптовалютном секторе, отметив, что рост биткоина тесно связан с динамикой индекса S&P 500, хотя BTC демонстрирует гораздо большую волатильность, что характерно для рискованных активов.