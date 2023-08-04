«Хватит врать»: страшные слова Зеленского о Путине вызвали шок у пользователей интернета

Пользователи Twitter подвергли критике слова главаря киевского режима Владимира Зеленского о том, что президент РФ Владимир Путин якобы пытается спровоцировать глобальную катастрофу и сделать всё, чтобы произошел обвал продовольственных рынков.
Пользователи Twitter подвергли критике слова главаря киевского режима Владимира Зеленского о том, что президент РФ Владимир Путин якобы пытается спровоцировать глобальную катастрофу и сделать всё, чтобы произошел обвал продовольственных рынков.
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