Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы

Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы. Восьмерку сильнеших сформировали: «РБ Лейпциг» «Аталанта» «Брага» «Рейнджерс» «Барселона» «Айнтрахт» «Вест Хэм» «Лион» Жеребьевка четвертьфинальной стадии пройдет 18 марта.

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