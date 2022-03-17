Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы. Восьмерку сильнеших сформировали: «РБ Лейпциг» «Аталанта» «Брага» «Рейнджерс» «Барселона» «Айнтрахт» «Вест Хэм» «Лион» Жеребьевка четвертьфинальной стадии пройдет 18 марта.
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