В Киеве заявили об отсутствии у Европы действенного оружия

КИЕВ, 31 января, ФедералПресс. Российские солдаты наносят многочисленные удары дронами типа «Ланцет» по позициям ВСУ, заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика Новостей».
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