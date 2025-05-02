Мангалы зовут! Но насколько шашлычный набор в Астраханской области доступен для майского отдыха

По общей цене он вроде привлекателен, но уж больно вырос в стоимости за год. Есть такая версия, что майские праздники, на которые россияне традиционно выезжают на природу, чтобы устраивать пикники и прочие форматы отдыха, и сподвигли на создание еще одного экономического индикатора в стране - Индекса шашлыка.