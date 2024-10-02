⚡️Когда озвучка видео всё сразу объясняет🔥 Еще одно подтверждение, что "Ярик Мыкола - водила" и у него "бачок потик"😆 Хотел лихо заскочить на трал на БМП, но не получилось, не срослось.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️Когда озвучка видео всё сразу объясняет🔥 Еще одно подтверждение, что "Ярик Мыкола - водила" и у него "бачок потик"😆 Хотел лихо заскочить на трал на БМП, но не получилось, не срослось.
Свежие комментарии