Медведчук: Украина Зеленского создаёт нечеловеческие условия для проживания

Тысячи украинцев выбирают Россию, а не Украину, поскольку их не устраивают унизительные и нечеловеческие условия жизни, созданные действующим киевским режимом, заявил председатель совета движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на родине украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.