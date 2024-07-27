Перевернутый олимпийский флаг является символом кризиса МОК и мирового спорта

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает, что олимпийский флаг, поднятый вверх ногами во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, является ярким символом острого кризиса, который переживает Международный олимпийский комитет (МОК) и современное олимпийское движение.