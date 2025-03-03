На Украину продолжают ехать наемники, но спесь с них быстро спадает – офицер СБУ

Иностранные наемники приезжают на Украину за легкими деньгами. Об этом в эфире канала «NewsBy» заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».