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На Украину продолжают ехать наемники, но спесь с них быстро спадает – офицер СБУ

На Украину продолжают ехать наемники, но спесь с них быстро спадает – офицер СБУ

Иностранные наемники приезжают на Украину за легкими деньгами. Об этом в эфире канала «NewsBy» заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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