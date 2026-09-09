Телевизоры LG не следят за пользователями: LG прокомментировала обвинения в скрытой записи разговоров владельцев своих ТВ

LG обвинения отрицает, а что не отрицает — просто не комментирует LG официально прокомментировала обвинения в масштабном сборе пользовательских данных через свои Smart TV.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым