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Телевизоры LG не следят за пользователями: LG прокомментировала обвинения в скрытой записи разговоров владельцев своих ТВ

Телевизоры LG не следят за пользователями: LG прокомментировала обвинения в скрытой записи разговоров владельцев своих ТВ

LG обвинения отрицает, а что не отрицает — просто не комментирует LG официально прокомментировала обвинения в масштабном сборе пользовательских данных через свои Smart TV.

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