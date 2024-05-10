Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ спецоперация

1 005 подписчиков

Председатель КНР призвал к более справедливому и устойчивому миру, основывающемуся на принципах справедливости

Председатель КНР призвал к более справедливому и устойчивому миру, основывающемуся на принципах справедливости

После встречи в Будапеште с главой венгерского правительства Виктором Орбаном председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай и Венгрия имеют схожие взгляды на международную и региональную ситуацию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх