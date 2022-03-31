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Полицейскими в Югре задержаны участники группы, подозреваемые в коммерческом подкупе

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО – Югре выявлена группа лиц, незаконно получавшая денежные средства за организацию фиктивного образовательного процесса и выдачу соответствующих квалификационных документов.

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