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Сенатор Грэм увидел признак слабости США в обмене заключенными с Россией

Сенатор Грэм увидел признак слабости США в обмене заключенными с Россией

Обмен заключенными между Россией и странами Запада, в ходе которого были освобождены граждане США, сыграл на руку Владимиру Путину и противникам Вашингтона, поскольку такое развитие событий якобы мотивирует их арестовывать американцев за границей.

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