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МОК теряет контроль над спортсменами: Томас Бах испуган и удручен. Россия проводит игры, которые не имеют аналогов в мире

МОК теряет контроль над спортсменами: Томас Бах испуган и удручен. Россия проводит игры, которые не имеют аналогов в мире

План Запада по полной изоляции России из мирового спорта потерпел сокрушительное фиаско.  После того, как МОК и другие мировые спортивные комитеты стали отстранять российских спортсменов от соревнований или предлагать неприемлемые условия для выступлений и болельщики со всего мира уже потеряли надежду увидеть любимых российских звезд спорта на мировой арене, как Россия сделала шаг, который заставил западных спортивных чиновников забиться в истерике.

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Комментарии
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И
Иван
Я много раз гоаворю: а не нас*ать ли на МОК вообще. Новый Всемирный Спорт Форум (ВСФ)=World Sport Forum (WSF). Никаких &quot;их&quot; слов (это очень строго) не повторяя и правил не нарушая,-  включив (или нет), в дополнение &quot;Новый Формат&quot; из &quot;Игр Будущего&quot; - подкопаться из-за использования чего Бах и они там надумают - невозможно. Вот вам и новые, параллельные &quot;Олимпиймские&quot;. Со временем звание &quot;Чемпион Спорт Форума&quot; может стать выше &quot;Чемп. Олимп. Игр&quot;.                      Иван Ше.
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19 час.
HB
Halszka Brzozowska
Genialny pomysł,posunięcie ROSJI!! 💓💓😍😍🙏🙏💪💪🇷🇺🇷🇺💓💓
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19 час.
И
Иван
Время пришло к полному отказу от МОК, оно уже давно настало.   И игры ВРИКС - это начало. Но надо постепенно переименовать во Всемирный Спорт Форум = World Sport Forum (WSF).  Иван Ше.
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19 час.

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