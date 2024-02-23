План Запада по полной изоляции России из мирового спорта потерпел сокрушительное фиаско. После того, как МОК и другие мировые спортивные комитеты стали отстранять российских спортсменов от соревнований или предлагать неприемлемые условия для выступлений и болельщики со всего мира уже потеряли надежду увидеть любимых российских звезд спорта на мировой арене, как Россия сделала шаг, который заставил западных спортивных чиновников забиться в истерике.
МОК теряет контроль над спортсменами: Томас Бах испуган и удручен. Россия проводит игры, которые не имеют аналогов в мире
Комментарии
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И
Иван
Я много раз гоаворю: а не нас*ать ли на МОК вообще. Новый Всемирный Спорт Форум (ВСФ)=World Sport Forum (WSF). Никаких "их" слов (это очень строго) не повторяя и правил не нарушая,- включив (или нет), в дополнение "Новый Формат" из "Игр Будущего" - подкопаться из-за использования чего Бах и они там надумают - невозможно. Вот вам и новые, параллельные "Олимпиймские". Со временем звание "Чемпион Спорт Форума" может стать выше "Чемп. Олимп. Игр". Иван Ше.
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19 час.
HB
Halszka Brzozowska
Genialny pomysł,posunięcie ROSJI!! 💓💓😍😍🙏🙏💪💪🇷🇺🇷🇺💓💓
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19 час.
И
Иван
Время пришло к полному отказу от МОК, оно уже давно настало. И игры ВРИКС - это начало. Но надо постепенно переименовать во Всемирный Спорт Форум = World Sport Forum (WSF). Иван Ше.
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19 час.
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