МОК теряет контроль над спортсменами: Томас Бах испуган и удручен. Россия проводит игры, которые не имеют аналогов в мире

И

Иван

Я много раз гоаворю: а не нас*ать ли на МОК вообще. Новый Всемирный Спорт Форум (ВСФ)=World Sport Forum (WSF). Никаких "их" слов (это очень строго) не повторяя и правил не нарушая,- включив (или нет), в дополнение "Новый Формат" из "Игр Будущего" - подкопаться из-за использования чего Бах и они там надумают - невозможно. Вот вам и новые, параллельные "Олимпиймские". Со временем звание "Чемпион Спорт Форума" может стать выше "Чемп. Олимп. Игр". Иван Ше.