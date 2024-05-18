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Несекретные материалы

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Джон Кирби: РФ и КНР хотят подорвать мировой порядок и бросить вызов США

Джон Кирби: РФ и КНР хотят подорвать мировой порядок и бросить вызов США

Вашингтон обеспокоен развитием общения между Москвой и Пекином и внимательно наблюдает за ситуацией. Об этом сообщил на брифинге для журналистов в Белом доме координатор (с 28 мая 2022 года) по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби (СНБ – консультативный орган при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики, и координации действий всех основных ведомств, связанных с указанными вопросами).

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