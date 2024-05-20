Макс Ферстаппен выиграл две гонки за один уик-энд

SET VEXYДействующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен успешно смог совместить участие в Гран При Эмилии-Романьи с заездом в виртуальной гонке «24 часа Нюрбургринга», где выступала команда голландского пилота.
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