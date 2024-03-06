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Закон, порядок, государство

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Расчеты 120-мм и 82-мм миномётов Южной группировки войск в ночное время выполняют огневые задачи в зоне проведения СВО

Расчеты 120-мм и 82-мм миномётов Южной группировки войск в ночное время выполняют огневые задачи в зоне проведения СВО

Выявив цели, расчеты 120-мм и 82-мм миномётов поддерживают огнем наступающую пехоту, уничтожают вскрытые наблюдательные и опорные пункты противника, поражают живую силу и легкобронированную технику ВСУ.

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