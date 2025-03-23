«Ни в чем не уступил». Запад возмущен твердостью Путина на переговорах

Для перемирия России и Украине предстоит преодолеть ряд препон, пишет The Times. При этом Путин не уступает оппонентам ни в одном важном вопросе, негодует автор.
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