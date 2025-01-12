За неделю до инаугурации Трампа Байден продлил на полтора года особый статус украинцев в США

В

Воробей

Это продление имеет лишь сопутствующее отношение к хохлам. Демократы, в целом, всячески заигрывают с обездоленными, как своим наиболее надёжным электоратом, который они стремятся всячески увеличить. Они потому за все меры по наводнению США мигрантами без счёта и отчёта, включая и незаконными таковыми. По сути, демократы за социализм, для чего он готовы разрушить США, какие они сейчас есть.