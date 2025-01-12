The New York Times пишет, что администрация Байдена в последние дни своего пребывания в Белом доме продлила на полтора года Статус временной защиты, который распространяется на миллион человек, включая и украинских беженцев в Штатах.
За неделю до инаугурации Трампа Байден продлил на полтора года особый статус украинцев в США
Комментарии
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Иван Ураганов
Прямо любовь неземная у бидона к хохлам.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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11 час.
В
Воробей
Это продление имеет лишь сопутствующее отношение к хохлам. Демократы, в целом, всячески заигрывают с обездоленными, как своим наиболее надёжным электоратом, который они стремятся всячески увеличить. Они потому за все меры по наводнению США мигрантами без счёта и отчёта, включая и незаконными таковыми. По сути, демократы за социализм, для чего он готовы разрушить США, какие они сейчас есть.
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6 час.
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