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Коротко о главном

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Военный эксперт Евсеев: Россия может отрезать Харьков зимой

По мнению военного эксперта Владимира Евсеева, высказанному в комментарии «Газете.Ru», российская армия в ходе зимней военной кампании может приступить к изоляции Харькова от остальной территории Украины.

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