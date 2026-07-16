Военный эксперт Евсеев: Россия может отрезать Харьков зимой

По мнению военного эксперта Владимира Евсеева, высказанному в комментарии «Газете.Ru», российская армия в ходе зимней военной кампании может приступить к изоляции Харькова от остальной территории Украины.
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