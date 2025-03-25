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По обе стороны Атлантики затаили дыхание – о чем США и Россия договорились за 12 часов в Эр-Рийяде

По обе стороны Атлантики затаили дыхание – о чем США и Россия договорились за 12 часов в Эр-Рийяде

CBS News со ссылкой на источники сообщает, что США и Россия планируют сегодня утром  обнародовать совместное заявление по итогам двенадцатичасовых переговоров в Саудовской Аравии, направленных на достижение соглашения о морском прекращении огня в Черном море Как подтверждает РИА «Новости», заявление ожидается в 4:00 по вашингтонскому времени и в 11:00 по московскому.

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