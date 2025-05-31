Что происходит с системой безопасности в США? — о новом эпизоде компрометации Трампа

Российский политолог, ведущий Первого канала, главред «Политической России» Руслан Осташко проанализировал новую попытку политических оппонентов подставить команду Трампа и поделился мнением о том, что систему безопасности США курируют демократы.
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