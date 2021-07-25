Администрация Троицка наняла кавказский ЧОП для патрулирования улиц вместо полиции

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаАдминистрация Троицка наняла кавказский ЧОП для патрулирования улиц вместо полиции "Обычно народ понимает, когда делаем замечание, сразу выбрасывает спиртное, – хвастает сотрудник ГБР Руслан Абдурахманов.Вернуться к статье236НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевЧему удивляться. полицаи они продажные. вот их и заменяют. были бы порядочные служили бы народу, никто бы из не заменил.ДмитрийНу ясно, что работает. теперь этот ЧОП направить в администрацию Троицка, пусть там разъяснят, как правильно себя вести. Я только ЗА! У нас два с хреном миллиона полицейских разного пошиба, а порядок навести некому!Alexandr PВ самом деле полицаев 2 слишним млна, да еще каждый 2-ой оборотень в погонах? На 145 млн (корен население благодаря "ценному" рук-ву П стремительно вымирает) это как-то оч много каждый 70-й, в Европе в 2-3 раза меньше, при этом преступность меньше. Как то все оч хреновато..Николай ПетровЛучше трезвые чеченцы, чем бухое казачьё.ИСИгорь СнетковУважаемый,тебе сколько лет?Николай ПетровНе твоё дело, уважаемый.ИСИгорь СнетковНо рассуждаешь ты как ребенок.Выборы осенью,вот их и пригнали.Николай ПетровТебе уже доложили о конкретных причинах ? Или сам домыслил ?ИСИгорь СнетковВсе понятно.Выборы осенью,единорусы бздят.Альбина Колесниковаинтересно как полиция к этому относится им не стыдно что их работу кто то выполняет.Алексей АКШкуренко , хорошая украинская фамилия ...Я не думаю , что он занимает свое место.Авдеев ВикторФамилия, говорит всё! Шкурник, и есть шкурник!Алексей АКТут еще надо посмотреть , как в Троицке обстоят дела с этническими ОПГ...Если городом ночью управляют "кавказцы" , а днем людей кошмарят "бородатые" ЧОПы из мигрантов и диаспор , за живые деньги из бюджета ,то это совсем не нормально...Пора Шкуренко брать за жопу !ДмитрийСтыд не дым...Петр ШипиловКриминально-воровская власть уже не знает, как удержаться в России. На русских церберов уже нет надежды.Александр ТурчинВо первых страна уже давно продана гастерам это какой-то аулокишлак,а во вторых где вы видели полицию???Александр СеменовИзвините за вопрос, у вас есть дети?Людмила АнисинаМдя-с,думали .как лучше,а получилось,как всегда,даже хуже пожалуй. Умника бы снять с должности за глупость.Виктор МуравьевТо латышских стрелков пригонят для усмирения русского мужика, то чеченских абреков...ВладимирЭто Москва. Давно уже не самый русский город. Алкоголь, наркота, сидение за компом, и элементарное отсутствие молодых и крепких ребят способных регламентировать поведение бородачей и азиатов. Моя молодость прошла во время когда ребята из Азии за хлебом ходили не менее 10-15 человек. Кавказ как в зоопарке дальше рынка не выходил. Потом перестройка, 90 и т.д. Качалку закрыть. Спорт дорого. Кури пацан, бухай пацан, колись пацан...Кавказ же себя сохранил. Азиаты готовы работать за копейки под плёткой баев получающие подряды. Вообщем удивляться не приходится.ДмитрийВсё так и есть...NVS66 SergeiShulepovКаждому жителю РФ по ЧОПуВладимир Самойленкоачё закон об охранных предприятиях уже изменили? када ж они успели?Комментировать
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