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Администрация Троицка наняла кавказский ЧОП для патрулирования улиц вместо полиции

Администрация Троицка наняла кавказский ЧОП для патрулирования улиц вместо полиции

"Обычно народ понимает, когда делаем замечание, сразу выбрасывает спиртное, – хвастает сотрудник ГБР Руслан Абдурахманов.

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Владимир Соловьев
Чему удивляться. полицаи они продажные. вот их и заменяют. были бы порядочные служили бы народу, никто бы из не заменил.
Дмитрий
Ну ясно, что работает. теперь этот ЧОП направить в администрацию Троицка, пусть там разъяснят, как правильно себя вести. Я только ЗА! У нас два с хреном миллиона полицейских разного пошиба, а порядок навести некому!
Alexandr P
В самом деле полицаев 2 слишним млна, да еще каждый 2-ой оборотень в погонах? На 145 млн (корен население благодаря "ценному" рук-ву П стремительно вымирает) это как-то оч много каждый 70-й, в Европе в 2-3 раза меньше, при этом преступность меньше. Как то все оч хреновато..
Николай Петров
Лучше трезвые чеченцы, чем бухое казачьё.
Игорь Снетков
Уважаемый,тебе сколько лет?
Николай Петров
Не твоё дело, уважаемый.
Игорь Снетков
Но рассуждаешь ты как ребенок.Выборы осенью,вот их и пригнали.
Николай Петров
Тебе уже доложили о конкретных причинах ? Или сам домыслил ?
Игорь Снетков
Все понятно.Выборы осенью,единорусы бздят.
Альбина Колесникова
интересно как полиция к этому относится им не стыдно что их работу кто то выполняет.
Алексей АК
Шкуренко , хорошая украинская фамилия ...Я не думаю , что он занимает свое место.
Авдеев Виктор
Фамилия, говорит всё! Шкурник, и есть шкурник!
Алексей АК
Тут еще надо посмотреть , как в Троицке обстоят дела с этническими ОПГ...Если городом ночью управляют "кавказцы" , а днем людей кошмарят "бородатые" ЧОПы из мигрантов и диаспор , за живые деньги из бюджета ,то это совсем не нормально...Пора Шкуренко брать за жопу !
Дмитрий
Стыд не дым...
Петр Шипилов
Криминально-воровская власть уже не знает, как удержаться в России. На русских церберов уже нет надежды.
Александр Турчин
Во первых страна уже давно продана гастерам это какой-то аулокишлак,а во вторых где вы видели полицию???
Александр Семенов
Извините за вопрос, у вас есть дети?
Людмила Анисина
Мдя-с,думали .как лучше,а получилось,как всегда,даже хуже пожалуй. Умника бы снять с должности за глупость.
Виктор Муравьев
То латышских стрелков пригонят для усмирения русского мужика, то чеченских абреков...
Владимир
Это Москва. Давно уже не самый русский город. Алкоголь, наркота, сидение за компом, и элементарное отсутствие молодых и крепких ребят способных регламентировать поведение бородачей и азиатов. Моя молодость прошла во время когда ребята из Азии за хлебом ходили не менее 10-15 человек. Кавказ как в зоопарке дальше рынка не выходил. Потом перестройка, 90 и т.д. Качалку закрыть. Спорт дорого. Кури пацан, бухай пацан, колись пацан...Кавказ же себя сохранил. Азиаты готовы работать за копейки под плёткой баев получающие подряды. Вообщем удивляться не приходится.
Дмитрий
Всё так и есть...
NVS66 SergeiShulepov
Каждому жителю РФ по ЧОПу
Владимир Самойленко
ачё закон об охранных предприятиях уже изменили? када ж они успели?

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