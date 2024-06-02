Отец года: в Краснодаре самокатчик перевозит на плечах маленького мальчика

Отец года: в Краснодаре самокатчик перевозит на плечах маленького мальчикаВ краснодарском сегменте соцсетей появилось фото мужчины на электросамокате ,который как ни в чем ни бывало перевозит прямо у себя на плечах мальчика лет 3-х на улице Каляева.