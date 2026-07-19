Как выбрать лейку для душа — практическое руководство

Выбор лейки для душа — задача, которая кажется простой лишь на первый взгляд. В условиях большого города, такого как Москва, важно учитывать не только дизайн и цену, но и качество воды, давление в системе, экономию ресурсов и комфорт ежедневного использования.
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