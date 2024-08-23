В Тюмени студенты будут жить в двухзвездочных гостиницах вместо общежитий

Учащиеся университетов, которые в будущем будут жить на территории студенческого кампуса, получат не места в общежитиях, а номера в гостиницах: в каждом будет своя душевая, а по комфорту они будут соответствовать отелям с рейтингом в не менее чем две звезды.
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