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Раскрыто, когда вступит в силу режим прекращения огня в секторе Газа

Раскрыто, когда вступит в силу режим прекращения огня в секторе Газа

МИД Катара: режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу 19 января Режим прекращения огня в Секторе газа вступит в силу в 8:30 по местному времени 19 января, написал в соцсети Х официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

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