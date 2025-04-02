Продюсер Морозов предсказал, что Ефремов после УДО станет самым кассовым актером

После пяти лет заключения актер Михаил Ефремов, который был приговорен к 7,5 годам лишения свободы за пьяное ДТП со смертельным исходом, получил право на условно-досрочно освобождение (УДО), и уже в начале апреля 61-летний артист сможет вернуться домой.
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