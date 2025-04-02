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Мода и Шоу-бизнес

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Продюсер Морозов предсказал, что Ефремов после УДО станет самым кассовым актером

Продюсер Морозов предсказал, что Ефремов после УДО станет самым кассовым актером

После пяти лет заключения актер Михаил Ефремов, который был приговорен к 7,5 годам лишения свободы за пьяное ДТП со смертельным исходом, получил право на условно-досрочно освобождение (УДО), и уже в начале апреля 61-летний артист сможет вернуться домой.

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