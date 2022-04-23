Popcaketv

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Бедные! До чего BTS доводит хроническая усталость?

Бедные! До чего BTS доводит хроническая усталость?

Ни для кого не секрет, что участники южнокорейской к-поп группы BTS очень много работают. Парни постоянно ездят на гастроли, участвуют в шоу, тренируются и записывают новые треки.

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